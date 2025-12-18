Mauro Icardi (AA) SON MAÇ GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Gabriel Sara (AA) CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesinde ciddi eksikler dikkat çekiyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamıyor. Ayrıca Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu mücadelede görev yapamıyor.

Galatasaray son maçında Antalyaspor'u 4-1 yendi (AA) SON TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU GALATASARAY Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanan Galatasaray, bu alanda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki gol sevinci (AA) LEROY SANE FORMUYLA ÖNE ÇIKIYOR Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol kaydederken Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.