Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı sürüyor. Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılar evinde kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu.
CANLI YAYIN
ATV'den yayınlanan Galatasaray - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Günay, Sallai, Sara, Icardi, Sane, İlkay, Ahmed, Gökdeniz, Abdülkerim, Kazımcan, Arda
BAŞAKŞEHİR:
A GRUBU'NDA YER ALIYOR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele ediyor. Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SON MAÇ GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR
Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesinde ciddi eksikler dikkat çekiyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamıyor. Ayrıca Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu mücadelede görev yapamıyor.
SON TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU GALATASARAY
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanan Galatasaray, bu alanda en başarılı takım konumunda bulunuyor.
LEROY SANE FORMUYLA ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol kaydederken Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.
SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN TABLO
Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çıktığı 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Bu süreçte Galatasaray, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor