Başkan Erdoğan'dan net Gazze mesajı: Tek çözüm iki devlet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'i ziyaret etti. Karşılama törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler Bayan Sarayı'nda gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin bir açıklama paylaştı. Buna göre "Başkan Erdoğan, iki ülke arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin stratejik önem taşıdığını belirterek, "Geçmişten gelen köklü münasebetlerimizi daha da geliştirme potansiyeline sahibiz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'NIN GELECEĞİ PARLAK



"Erdoğan, Gazze'de güçlükle sağlanan ateşkesin korunmasının kritik önem taşıdığını belirterek, "Kalıcı barış için tek çözüm iki devletli formüldür. Bu konuda İslam dünyasının ortak duruş sergilemesi hayati önem taşımaktadır" mesajını verdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını yineleyerek, "Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istiyoruz" dedi

4 ANLAŞMA İMZALANDI



TÜRKİYE ile Kuveyt arasında İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı arasında Gemi Adamları Sertifikalarının karşılıklı Tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı.