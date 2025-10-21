MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır.

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu refah dolu günlere ulaşıncaya kadar çatlama patlama uçma kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem abuk sabuk ifadeler hüküm süz itibarsız ve asılsızdır.

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla ilgisi hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesdir.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.

81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

GAZZE'DE ATEŞKESİN İHLALİ

İsrail geçtiğimiz Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı açıklansa da imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır.

