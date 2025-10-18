PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam’daki Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’nde Türkiye’yi karalayan ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye’de demokrasinin baskı altında olduğunu öne süren Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaları “siyasi engelleme” olarak nitelendirirken, partisinin yolsuzluk iddialarına hiç değinmedi. Avrupa’dan destek arayışını sürdüren Özel Türkiye’nin diplomatik başarılarını gölgelemeye çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından "kaos siyaseti"ni benimserken Özgür Özel de Türkiye'yi şikayet ederek Avrupa'dan siyasi destek toplama çabasını sürdürüyor.

BRÜKSEL'DEN SONRA AMSTERDAM'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Son olarak 12 Ekim'de Brüksel'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını karalayarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan bugün de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da benzer bir skandala imza attı.

Özgür Özelin manda turu... Brükselde Türkiyeyi ve Başkan Erdoğanı hedef aldı tepkiler peş peşe geldiÖzgür Özelin manda turu... Brükselde Türkiyeyi ve Başkan Erdoğanı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi

ÖZGÜR ÖZEL "PES" DEDİRTTİ!
Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuşan Özgür Özel, partisinin karıştığı yolsuzlukları perdeleyerek yargıya ve Başkan Erdoğan'a saldırdı.

Türkiye'de "demokrasi ve insan haklarının baskı altında" olduğunu iddia eden Özel, "Muhalif olan herkes tutuklanıyor, sanatçılarımıza baskı yapılıyor" iddiasında bulundu.

CHP yönetimindeki belediyelerin karıştığı yolsuzlardan bahsetmeyen Özel, "17 belediye başkanımız tutuklu, partimize kayyum atamaya çalışıyorlar, binalarımız elimizden alınmak isteniyor" sözleriyle Türkiye'yi hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlük sebebiyle iptal edilen diplomasını ise "siyasi engelleme" olarak nitelendirdi.

Özel Avrupa'ya Başkan Erdoğan'ı şikayet ederek, "Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal, hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile bir takım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz." dedi.

