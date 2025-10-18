BRÜKSEL'DEN SONRA AMSTERDAM'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ Son olarak 12 Ekim'de Brüksel'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını karalayarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan bugün de Hollanda'nın başkenti Amsterdam 'da benzer bir skandala imza attı.

Türkiye'de "demokrasi ve insan haklarının baskı altında" olduğunu iddia eden Özel, "Muhalif olan herkes tutuklanıyor, sanatçılarımıza baskı yapılıyor" iddiasında bulundu.

CHP yönetimindeki belediyelerin karıştığı yolsuzlardan bahsetmeyen Özel, "17 belediye başkanımız tutuklu, partimize kayyum atamaya çalışıyorlar, binalarımız elimizden alınmak isteniyor" sözleriyle Türkiye'yi hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlük sebebiyle iptal edilen diplomasını ise "siyasi engelleme" olarak nitelendirdi.

Özel Avrupa'ya Başkan Erdoğan'ı şikayet ederek, "Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal, hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile bir takım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz." dedi.