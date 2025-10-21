MHP Lideri Devlet Bahçeli’den partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika... Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı!

Sevdamız Yeşil Vatan programı... Tarım ve Orman Bakanı: ''Yanan orman alanlarının kesinlikle imara açılmayacağını vurguladı''

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla ülkeye getirilmesi kısıtlandı!