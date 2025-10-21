MHP Lideri Devlet Bahçeli’den partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, “PKK’nın tüm bileşenleri lağvolmalı” çağrısı yaparak terörsüz Türkiye hedefini yineledi. Süreci bozma çabasında olanların varlığına işaret eden Bahçeli, "Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış, kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekaniği devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz ve istekler barış ortamını sulandırmaya matuftur." ifadelerini kullandı.