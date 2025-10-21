Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri es-Sabah'a Togg hediye etti

Başkan Erdoğan Es Sabah'a Togg'un T10F serisinden beyaz renk bir araç hediye etti



Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan Es Sabah'a Togg'un T10F serisinden beyaz renk bir araç hediye etti

Erdoğan Es Sabah'a Togg'un T10F serisinden beyaz renk bir araç hediye etti.