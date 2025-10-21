Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri es-Sabah'a Togg hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turuna çıktı.
Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağında, Kuveyt'i ziyaret etti.
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan Es Sabah'a Togg'un T10F serisinden beyaz renk bir araç hediye etti.
ALMANYA PAZARINA GİRDİ... HEDEF İTALYA VE FRANSA
Bilindiği üzere Togg'un yurt dışına ihracatı başladı.
Almanya pazarına giren Togg'un sıradaki hedefi İtalya ve Fransa.
T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik iddiasını da ortaya koydu.