Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri’ne Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah'a Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandıktan sonra görüşmelerin yapılacağı alana geçti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken, Erdoğan, Emiri es Sabah'a beyaz renkli Togg aracını takdim etti.

Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmesi bekleniyor.