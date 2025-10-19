Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözümde fiili garantörlük için hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı: Eğer Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa biz üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız. İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin. dedi.

