İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 18 EKİM

Bursa'daki barajlardaki kritik doluluk oranlarının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Ekim yağışlarıyla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı merak konusu oldu. İşte İSKİ'den gelen son veriler…
İSKİ 18 EKİM BARAJ DOLULUK ORANI
18 Ekim itibarıyla baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 24.3 olarak kaydedildi.
BARAJ DOLULUK ORANLARI
18 Ekim 2025 baraj doluluk oranları yukarıdaki gibidir.
BARAJLARA GÖRE DAĞILIM
18 Ekim 2025 su miktarının barajlara göre dağılımı yukarıdaki gibidir.