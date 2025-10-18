PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 18 EKİM

Bursa’daki barajlarda doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere inmesinin ardından Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da baraj doluluk verileri merak ediliyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyeleri düşerken, ekim ayı ortalarında da beklenen yağışlar yeterli olmadı. Peki İstanbul’daki barajların doluluk oranı bugün ne durumda? Barajlarda su seviyesi yüzde kaç? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel baraj doluluk verileri…

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 18 EKİM

Bursa'daki barajlardaki kritik doluluk oranlarının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Ekim yağışlarıyla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı merak konusu oldu. İşte İSKİ'den gelen son veriler…

İSKİ 18 EKİM BARAJ DOLULUK ORANI

18 Ekim itibarıyla baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 24.3 olarak kaydedildi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

18 Ekim 2025 baraj doluluk oranları yukarıdaki gibidir.

BARAJLARA GÖRE DAĞILIM

18 Ekim 2025 su miktarının barajlara göre dağılımı yukarıdaki gibidir.

