Bursa'da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! İşte mahalle mahalle kesinti listesi...

Bursa'da planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulaması 6 gün daha uzatıldı. İşte BUSKİ'den yapılan açıklama kesitni yapılacak ilçelerin listesi...

Bursa’da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! İşte mahalle mahalle kesinti listesi...

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

BUSKİ'DEN AÇIKLAMA

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'' İfadelerine yer verildi.

İşte o açıklamalar...

