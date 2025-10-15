Bursa’da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! İşte mahalle mahalle kesinti listesi...

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

Bursa'da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı. (DHA)

Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'' İfadelerine yer verildi.