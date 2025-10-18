CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde iki taraf arasında kavga çıktı

CHP kongrelerinde son dönemde yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi , iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı.

Kavgada yaralanan olmadı. Polis ve partililerin müdahalesiyle gerginlik kısa sürede sona erdi. Olayın ardından kongre kaldığı yerden devam etti.