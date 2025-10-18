Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız

Fotoğraf (AA)

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAZZE MESELESİNE ÇOK ÖNEM VERİYOR"



Şu anda varılan mutabakat uluslararası toplumun arkasında saf tuttuğu husus bunlar. Aslında bunu Gazze savaşının ilk gününden itibaren bunu söyledik. Zaman zaman tekrar ediyorum, Cumhurbaşkanımız Gazze meselesine çok önem verdiği için bizleri bu konuda memur etmişti 2008'de. O günden bugüne çıkardığımız dersler arasında en önemli olanı kalıcı bir çözüm, 2 devletli çözüm hayata geçmezse biz bu savaşı durdurabiliriz, ama bir müddet sonra tekrar bir savaşı göreceğiz.

"ŞU ANDA ÜSTÜNDE MUTABIK KALINMIŞ KONUŞMALAR YOK"



İşgal ve zulüm devam ettiği sürece bir karşı duruş ve direniş her zaman için olacak. Biz bunu uluslararası topluma anlattık. Eğer sorumlu kişiler tarafından düzgün bir eyleme dönüştürüp bu zulme son verilmezse bu durum kendini başka şekilde manifeste eder ve daha büyük konularla baş başa kalırız. O yüzden soykırımın durması, İsrail'in yıllardır oluşturduğu illüzyonun zaten deşifre olmuş durumda ortadan kalkmasıyla mümkün oldu. Şehitlerimiziz kanları da bu noktada mübarek bir rol oynadı.

Bundan sonra bizim hedefimiz mutabakatın devam etmesi, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi. Bu konuda şu anda üstünde mutabık kalınmış konuşmalar yok. Filistin'i tanıyan 150'den fazla devlet var. Bu devletin hayata geçirilmesi için çalışılması gerekiyor. Önemli olan bunu kabul göstermemiş, bunun gerekliliğine inanmamış başta bazı büyük batılı devletler olmak üzere uluslararası toplumun artık bu fikri kabul etmesi, "Bizim artık buraya bir çözüm getirmemiz, İsraillilere oyun alanı açacağımız bir alan olmaktan çıktı. Bu bizim siyasetmizi her şeyimizi ikiye bölüyor" demeleri gerekir.