PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de açıklamalarda bulunuyor. Göktaş, "Aile bizim en güçlü kalemiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e özel röportaj verdi.

Ailenin güçlendirilmesinden gençlere evlilik desteğine, kadına şiddetle mücadeleden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin stratejik önemine dikkat çekerek tarihi bir uyarı yaptı.

AHaber CANLI YAYIN

Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demografik olarak yaşlanıyoruz, hane halkı olarak düşüşteyiz. Bu yüzden aileye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Çünkü nüfus, savunma sanayii kadar önemli. Daha önce aileyi bütüncül olarak güçlendiren bir eylem planı yoktu. Biz Aile Eylem Planımızı oluşturduk, çünkü aile bizim en güçlü kalemiz. Aile bir yıla sığdırılamayacak kadar stratejik.".

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
İsrali’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Kulübün borcu belli oldu
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Türkiye onu konuşuyor! 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış Özbay: Hiçbir şey yapmak istemiyorum
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?