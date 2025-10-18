Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber'e özel röportaj verdi.

Ailenin güçlendirilmesinden gençlere evlilik desteğine, kadına şiddetle mücadeleden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin stratejik önemine dikkat çekerek tarihi bir uyarı yaptı.

Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demografik olarak yaşlanıyoruz, hane halkı olarak düşüşteyiz. Bu yüzden aileye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Çünkü nüfus, savunma sanayii kadar önemli. Daha önce aileyi bütüncül olarak güçlendiren bir eylem planı yoktu. Biz Aile Eylem Planımızı oluşturduk, çünkü aile bizim en güçlü kalemiz. Aile bir yıla sığdırılamayacak kadar stratejik.".

Detaylar gelecek...