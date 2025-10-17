Yeşil bilinç projesiyle fark yarattılar: Öğrenciler topladıkları 30 bin kalemi köy okullarına gönderdi

Yürekleri ısıtan haber, Antalya 'da yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 'nden Öğretim Görevlisi Serpil Satı Toktaş'ın önderliğinde 10 kişilik öğrenci grubu, hayata geçirdikleri "Yeşil Bilinç Temiz Çevre Projesi" ile hem doğaya hem de topluma dokunan örnek bir çalışmaya imza attı. İlk etapta minik öğrencilerle fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiren grup, su kirliliğine dikkati çekmek için suyun altında bilgi yarışması etkinliği yaptı. Bu çalışmada, hem sahilde hem de deniz dibinde dalgıçlar eşliğinde temizlik yapıldı. Projelerini daha da geliştiren öğrenciler, okulda sınava giren adaylardan çıkışta plastik su şişelerini ve kırtasiye malzemelerini topladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)



Malzemelerin plastik kısımlarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı üniversite sınavından çıkan adaylardan kalem, silgi ve kalemtıraş topladı. 30 binden fazla kalem, 15 binden fazla silgi ve kalemtıraşı 81 ildeki köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yolladı. Geri dönüşüm sürecine birçok işletme, öğrenci ve gönüllü birey de kendi yaşam alanlarında biriktirdikleri plastikleri getirerek destek verdi.



BİR TONA YAKIN PLASTİK TOPLANDI

Yaklaşık bir tona yakın plastik geri dönüşümü sağlandı ve doğaya somut bir katkı sunuldu. Doğa bilinci ile toplumsal duyarlılığı bir araya getiren bu kapsamlı proje, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.





Öğretim Görevlisi Serpil Satı Toktaş, "Öğrenciler, kalemleri hediye ederken doğa bilincini aşıladılar. Çocukların bizlere gönderdiği videoları izlediğimizde, mektuplarını okuduğumuzda gözlerimiz doluyor ve ne kadar çok yere ulaştığımızı görüyoruz. " dedi.



