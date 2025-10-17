Siber çetelerin "panel" tarifesi ortaya çıktı! Şebeke üyelerinden emniyet itirafı: Hiçbir üyelik garanti değil

Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da gözaltına alındı. (AA)

AVUKAT CİNAYETİ SOMUT ÖRNEK OLDU

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, bu sistemlerdeki bilgilerin suçlular için birer "hedef listesi" haline gelmesinin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Altun, "Bir kişinin nerede yaşadığı, hangi aracı kullandığı bu sistemlerde açıkça görülebiliyor. Bu da sadece mali değil, fiziksel güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan avukat Serdar Öktem'in bilgilerine yasadışı panelden ulaşılarak saldırının planlandığı cinayet olayı, kişisel verilerin kötüye kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin somut bir kanıtı oldu" diye konuştu.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, hızla yayılan "panelcilik" sistemlerinin artık sadece basit bir siber suç olmaktan çıkıp organize suç yapılarının kontrolüne geçtiğini belirtti. Kişisel verilerin günümüzde "en değerli petrol" olarak görüldüğünü vurgulayan Altun, "Yaklaşık 130 milyon vatandaşın bilgileri, hack'lenen ticaret siteleri, STK'lar, kargo şirketleri, eczaneler ve kamu kurumları gibi çeşitli kurumlar üzerinden sızdırılarak dark web ortamında paylaşılıyor. Bu mahrem veriler suç ekonomisinin en değerli kaynağı olarak görülüyor" dedi.