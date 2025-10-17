Siber çetelerin "panel" tarifesi ortaya çıktı! Şebeke üyelerinden emniyet itirafı: Hiçbir üyelik garanti değil

Kişisel verilerin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişilere satışı Türkiye'de ve dünyada son yılların en büyük siber tehdidi haline geldi.
PANEL ADI VERİLEN PLATFORM NEDİR?
Verilerin bir havuzda toplandığı "panel" adı verilen sanal platformlar aracılığıyla kişilere ait her türlü özel bilgi isteyen herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Kişilerin TC kimlik numarasından adresine, telefon numarasından sahip olduğu gayrimenkul bilgisine kadar tüm bilgilerini izinsiz olarak ele geçirip depolayan bu platformlar, artık basit dolandırıcılıktan çıkıp insan hayatını tehdit eden organize bir suç yapısına dönüştü.
Elde edilen veriler, suç örgütleri tarafından sadece dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı için değil; aynı zamanda şantaj ve hedefli fiziksel saldırıları planlamak amacıyla kullanılıyor. Panel sistemleri, kullanıcıların farkında olmadan paylaştığı veya sızdırılan verileri hızla topluyor ve süzüyor. Bu veriler, karaborsada belirli bir 'tarife' üzerinden alıcı buluyor. Öyle ki tüm bilgilerimiz sadece birkaç yüz lira karşılığında ele geçirilebiliyor. 600 ile 1000 TL arasında üyelik ücreti alınan panel uygulamaları, kişilerin telefon numarasını 500 TL, ev adresini 1500 TL, araç bilgisini 2000 TL, gayrimenkul bilgilerini 2000 TL ve anne kızlık soyadını ise 2500 TL'den satışa çıkarıyor. Çoğunlukla 'dark web' üzerinde faaliyet gösteren bu gizli platformlar, vatandaşların en mahrem bilgilerini ele geçirip başta organize suç çeteleri olmak üzere istenen miktarda parayı veren herkese satıyor. Bu panellerde toplanan kimlik, telefon ve adres bilgilerinin, özellikle suç örgütleri tarafından kullanılması tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor.
TARİFE ORTAYA ÇIKTI
Verilerin satıldığı panel sisteminin nasıl işlediği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Telegram gruplarında panel satışı yapan kişilerden biriyle irtibata geçildi. Mesajla panel satın almak istediğini yazan kişiye bir fiyat listesi gönderildi. Şebeke üyesi, bir aylık panel kullanımının 600 TL, bir yıllık kullanımın 1000 TL, iki yıllık paketin ise 2000 TL olduğunu belirtti. Şebeke üyesi platformu tanıtırken, "Bir kişinin isim soyadını girerek ya da numarasından aratarak her şeyi bulursun. Adresinden üzerine kayıtlı tapulara hatta borçlarına kadar çıkar" ifadelerini kullandı. Emniyet birimlerinin takibiyle panellerin sürekli kapatıldığını itiraf ederek sözlerine devam eden şebeke üyesi, 1 aylık üyeliği bu nedenle garanti edemediklerini söyledi.