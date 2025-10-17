Rekabet Kurulu ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza kesti! (Takvim.com.tr arşiv)

Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:

- Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6.868.687,93 TL,

- Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'ye 4.328.669,34 TL,

- Argis İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.639.559,26 TL,

- Arven İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3.005.872,07 TL,

- AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye 14.679.230,66 TL,

- Berko İlaç ve Kimya Sanayi AŞ'ye 10.658.807,35 TL,

- Farmatek İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 7.157.257,09 TL,

- Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret AŞ'ye 2.006.516,55 TL,

- İlko İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13.132.372,14 TL,

- Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ'ye 5.487.779,23 TL,

- Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 19.554.056,54 TL,

- Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne 19.225.680,77 TL,

- Pfizer PFE İlaçları AŞ'ye 20.363.501,34 TL,

- Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12.070.002,93 TL,

- Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 79.358.342,19 TL,

- Santa Farma İlaç Sanayi AŞ'ye 17.191.867,98 TL ve

- Servier İlaç ve Araştırma AŞ'ye 8.073.099,54 TL olmak üzere toplamda 244.801.302,91TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.