PODCAST CANLI YAYIN

Çoğu ilaç sektöründen! Rekabet Kurulu 17 şirkete 245 milyon TL ceza kesti! İşte gerekçesi...

Rekabet Kurulu, “Çalışan ayartmama anlaşmaları” yapmak ve/veya “rekabete hassas bilgi paylaşımında” bulunmak suretiyle Kanun’u ihlal ettiği tespit edilen ve çoğunluğu ilaç sektöründen oluşan 17 şirkete 237 milyon 126 bin lira ceza kesti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çoğu ilaç sektöründen! Rekabet Kurulu 17 şirkete 245 milyon TL ceza kesti! İşte gerekçesi...

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurulu ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza kesti! (Takvim.com.tr arşiv)Rekabet Kurulu ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza kesti! (Takvim.com.tr arşiv)

Soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ve/veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.

Rekabet Kurulu ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza kesti! (Takvim.com.tr arşiv)Rekabet Kurulu ilaç sektörüne 245 milyon TL ceza kesti! (Takvim.com.tr arşiv)

Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:
- Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 6.868.687,93 TL,
- Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'ye 4.328.669,34 TL,
- Argis İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1.639.559,26 TL,
- Arven İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3.005.872,07 TL,
- AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye 14.679.230,66 TL,
- Berko İlaç ve Kimya Sanayi AŞ'ye 10.658.807,35 TL,
- Farmatek İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 7.157.257,09 TL,
- Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret AŞ'ye 2.006.516,55 TL,
- İlko İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13.132.372,14 TL,
- Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ'ye 5.487.779,23 TL,
- Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 19.554.056,54 TL,
- Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne 19.225.680,77 TL,
- Pfizer PFE İlaçları AŞ'ye 20.363.501,34 TL,
- Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 12.070.002,93 TL,
- Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 79.358.342,19 TL,
- Santa Farma İlaç Sanayi AŞ'ye 17.191.867,98 TL ve
- Servier İlaç ve Araştırma AŞ'ye 8.073.099,54 TL olmak üzere toplamda 244.801.302,91TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
Bursa barajlar sıfırı gördü! AK Parti'den CHP'ye sert tepki: "Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık"
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
YPG/SDG elebaşı Abdi’den bir çelişkili açıklama daha! Hem “Şara ile anlaştık” dedi hem eyalet mesajı verdi
Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi CHP yönetimini topa tuttu
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?
Ne F-35 ne Rafale! İspanya’nın KAAN tercisi Alman basınında: Milli bir duruş
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
140 kilodan 85’e düşmüştü! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bakın şimdi ne halde
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim