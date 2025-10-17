İsrail Filistinliler'e işkenceler yaparken, Hamas'ın esirlere insanca davrandığı ilk ağızdan açıklandı. İsrailli asker Matan Angrest'in babası, oğluna esir olduğu sürece ibadetlerini yapmasına izin verildiğini, Siddur kitabının kendisine ulaştırıldığını ve yeterli gıda-su imkanı sağlandığını anlattı.

