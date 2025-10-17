Gazze’ye insani yardım koordinatörü atandı: Büyükelçi Güllüoğlu öncelikleri tespit edecek

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi için Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı. Güllüoğlu, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespiti için incelemelerde bulunacak.



BM ajanslarının faaliyetlerini destekleyecek. Türkiye'den gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak için Mısır ve Ürdün'de yerel makamlarla istişareler gerçekleştirecek. Hasta tahliyelerini koordine edecek.





