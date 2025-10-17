PODCAST CANLI YAYIN

19 Ekim ve 29 Ekim İstanbul’da trafiğe kapalı yollar 2025 | Hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İşte alternatif güzergahlar

Cumhuriyet coşkusu için İstanbul’da hazırlıklar başladı. İstanbul Valiliği, 19 Ekim’de yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provasına ve 29 Ekim’deki resmi geçit törenine yönelik trafik düzenlemelerini açıkladı. Peki 19-29 Ekim İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangisi? İşte alternatif güzergahlar…

Kutlamalar kapsamında şehir genelinde bazı ana arterler ve bağlantı yolları belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da duyuruldu. İşte 19 ve 29 Ekim'de İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların listesi ve önerilen alternatif rotalar…

05.45'TEN İTİBAREN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova ve törenler nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemelerini duyurdu. Açıklamaya göre, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek tören provası ve 29 Ekim Çarşamba günü yapılacak resmi geçit töreni nedeniyle bazı yollar saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

19 VE 29 EKİM'DE TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca D-100 karayolunun kuzey ve güney yönlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler de yasaklanacak. Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu'nun güney istikametinden bulvar bağlantıları da kapatılacak güzergahlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklardan; ayrıca Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri üzerinden bulvara ulaşım sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergahlarının kullanılması tavsiye edildi.

