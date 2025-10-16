PODCAST CANLI YAYIN

Van Gölü’nde cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in vücudunda iki farklı DNA tespit edildi!

Üniversiteli Rojin’in cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu. Adalet Bakanı Tunç, “Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Adli Tıp’tan ek bir uzman mütalaası talep edildi” dedi...

Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te yurttan tıktı. Bir daha geri dönmedi. 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulundu.

Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan son rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Raporda Kabaiş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunduğu belirtildi. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının öldürüldüğünü söyleyip katillerin bulunmasını istedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şu ifadeleri kullandı: Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir.

