Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı

Babasına defaten uyarılarda bulunmasına rağmen engel olamadığını belirten Şevki Karaaslan şunları söyledi:

"Babamın durumu bu. Her şey söylediği gibi doğru şekilde söylemiş. Aklı zaten yerinde, bir sıkıntısı yok. Babam Almanya'dan emekli ve emekli maaşı var. Ama babam boş durmamak için bu işi yaptığını söylüyor. Biz bunu bıraktırmak için çabaladık ama babam bu işi canı sıkıldığı için yapıyor. Biz bunu durdurmak istedik, doktora da götürdük. Doktor da sağlıklı dedi. Herhangi bir ihtiyacı yok, durum bu şekilde. Maddi anlamda bir sıkıntısı yok. Kaldığı evi de temizliyoruz hatta birkaç kez belediyeden de temizlemeye geldiler. Ama bir süre sonra yine aynı şekilde oluyor. Başka bir evde kalmak istemiyor. Kendi böyle istiyor. Elimizden geldiği kadar kendisine bakmaya çalışıyoruz. Video ile yanlış anlatılmış. Babamı görüyorlar orada daha sonrasında araştırılmadan paylaşılmış. Algı oluşturmaya gerek yok. Parası var, bankada da parası var. Parasına da dokunulmuyor. Yani babam bu işi yapmak istiyor, onu kendi durdurabilir biz durduramayız"

CHP'li Muharrem İnce'nin, ʺTürkiye'nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksullukʺ notuyla paylaştığı görüntülerdeki kişinin, aslında hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli maaşı aldığı ortaya çıktı (İHA)



"ÇALIŞMASAM RAHAT EDEMEM BEN KİMSE ENGELLEYEMEZ BENİ"

Çöpten karton toplayan ve çekilen görüntüleriyle ülke gündemine oturan 83 yaşındaki Sefer Karaaslan, "Ben Almanya'da 30-40 sene çalıştım. Oradan maaş alıyorum. Burada da hastanede ameliyathanede çalışıyordum. Müracaat ettim, buradan da alıyorum. Çalıştığım zaman rahatım, öbür türlü vakit geçiremiyorum. Ama bir gün çalışmayayım rahat edemiyorum. Çalışmak haram mı yani? Beş tane çocuğum var hepsinin evi var. Benim bir sorunum yok. Bakıyorlar ben gitmek istemiyorum. Hayret ediyorum ben, çalışmak haram mı? Allah'a şükür çalıştım karşılığını alıyorum. Sıhhatim yerinde hiçbir hastalığım yok. Doktora götürdüler beni orada doktor 3 soru sordu bana ve ben de hepsine cevap verdim. Çalışıyoruz biz hırsızlık mı yapıyoruz? Çalışmasam rahat edemem ben. Kimse engelleyemez beni" diye konuştu.