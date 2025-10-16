PODCAST CANLI YAYIN

Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı

CHP’li Muharrem İnce'nin "Türkiye’nin gerçek gündemi açlık ve yoksulluk" notuyla paylaştığı videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada çöpten yiyecek topladığı iddia edilen 83 yaşındaki Sefer Karaaslan’ın, hem Almanya’dan hem Türkiye’den emekli maaşı aldığı, birden fazla mülkünün bulunduğu ve maddi sıkıntı yaşamadığı belirlendi. Sakarya Valiliği, yapılan incelemede vatandaşın kendi isteğiyle kâğıt topladığını ve ekonomik bir desteğe ihtiyaç duymadığını açıkladı. Karaaslan ise, "Çalışmasam rahat edemem, canım sıkıldığı için yapıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce'nin, "Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksulluk" notuyla paylaştığı videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bir vatandaşın çöpten karton ve poşet topladığı ve çöpte bulduğu yiyecekleri yediği anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Söz konusu görüntüleri paylaşan CHP'li Muharrem İnce, "Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksulluk" ifadelerini kullanarak algı yapmaya çalıştı.

Ancak olayın perde arkası bambaşka çıktı.

HEM ALMANYA'DAN HEM TÜRKİYE'DEN EMEKLİ MAAŞI ALIYOR
Görüntülerde yer alan vatandaşın, 83 yaşındaki Sefer Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan, uzun yıllardır Almanya'da çalıştığını ve hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli maaşı aldığını belirtti. Ayrıca kendisine ait birden fazla mülkünün bulunduğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından da düzenli olarak takip edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 35 yıl Almanya'da çalıştığını ifade eden Karaaslan, görüntülerin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını vurguladı. Karton ve poşet topladığını belirten Karaaslan, çalışmayı sevdiğini söyledi.

"BİZ BUNU BIRAKTIRMAK İÇİN ÇABALADIK AMA BABAM BU İŞİ CANI SIKILDIĞI İÇİN YAPIYOR"
Oğlu Şevki Karaaslan ise babasının maddi anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Babasına defaten uyarılarda bulunmasına rağmen engel olamadığını belirten Şevki Karaaslan şunları söyledi:

"Babamın durumu bu. Her şey söylediği gibi doğru şekilde söylemiş. Aklı zaten yerinde, bir sıkıntısı yok. Babam Almanya'dan emekli ve emekli maaşı var. Ama babam boş durmamak için bu işi yaptığını söylüyor. Biz bunu bıraktırmak için çabaladık ama babam bu işi canı sıkıldığı için yapıyor. Biz bunu durdurmak istedik, doktora da götürdük. Doktor da sağlıklı dedi. Herhangi bir ihtiyacı yok, durum bu şekilde. Maddi anlamda bir sıkıntısı yok. Kaldığı evi de temizliyoruz hatta birkaç kez belediyeden de temizlemeye geldiler. Ama bir süre sonra yine aynı şekilde oluyor. Başka bir evde kalmak istemiyor. Kendi böyle istiyor. Elimizden geldiği kadar kendisine bakmaya çalışıyoruz. Video ile yanlış anlatılmış. Babamı görüyorlar orada daha sonrasında araştırılmadan paylaşılmış. Algı oluşturmaya gerek yok. Parası var, bankada da parası var. Parasına da dokunulmuyor. Yani babam bu işi yapmak istiyor, onu kendi durdurabilir biz durduramayız"

"ÇALIŞMASAM RAHAT EDEMEM BEN KİMSE ENGELLEYEMEZ BENİ"
Çöpten karton toplayan ve çekilen görüntüleriyle ülke gündemine oturan 83 yaşındaki Sefer Karaaslan, "Ben Almanya'da 30-40 sene çalıştım. Oradan maaş alıyorum. Burada da hastanede ameliyathanede çalışıyordum. Müracaat ettim, buradan da alıyorum. Çalıştığım zaman rahatım, öbür türlü vakit geçiremiyorum. Ama bir gün çalışmayayım rahat edemiyorum. Çalışmak haram mı yani? Beş tane çocuğum var hepsinin evi var. Benim bir sorunum yok. Bakıyorlar ben gitmek istemiyorum. Hayret ediyorum ben, çalışmak haram mı? Allah'a şükür çalıştım karşılığını alıyorum. Sıhhatim yerinde hiçbir hastalığım yok. Doktora götürdüler beni orada doktor 3 soru sordu bana ve ben de hepsine cevap verdim. Çalışıyoruz biz hırsızlık mı yapıyoruz? Çalışmasam rahat edemem ben. Kimse engelleyemez beni" diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Konu valiliğimizce titizlikle incelenmiş olup, yapılan inceleme ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda paylaşımda yer alan kişinin kimliği tespit edilmiştir. Söz konusu vatandaşımızla ilgili yapılan incelemede, kendisinin Türkiye ve Almanya'dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkünün bulunduğu, beş çocuğunun olduğu ve yalnız yaşadığı anlaşılmıştır. Vatandaşımızın boş zamanlarında kendi isteğiyle kâğıt topladığı, maddi bir sıkıntısının bulunmadığını beyan etmiştir. Ayrıca çocuklarıyla da iletişime geçilerek durumdan haberdar edilmeleri sağlanmıştır. Vatandaşımızın herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacı bulunmadığı, ilgili kurumlarımız tarafından da teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

