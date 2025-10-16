İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuya giden şüpheliler, altın bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İş yeri sahibi ve çalışanı darbetti. Kasadaki 5 milyon değerindeki 1 kilo altını ve 300 bin lira nakit parayı aldı. Azeri uyruklu gaspçılar, İstanbul'dan 1.500 kilometre uzakta Kars'ta yakalandı. Daha önce de TIR'dan 2.3 milyon lira gaspeden 5 şüpheli, tutuklandı.
Kuyumcuyu darbedip 5 milyonluk altınla kaçtılar: 1500 kilometre uzakta yakalandılar
