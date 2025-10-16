İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor

Katiller ordusu İsrail, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza attı. Resmi rakamlara göre 67 bin ancak BM raporlarına göre 680 bin masum insanı katleden terör devleti İsrail'in esirlere yaptıkları işkenceler de artık gün yüzüne çıkıyor. Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, 20 İsrailli rehineye karşılık 1.968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Doktor Muhammed Asaliya'nın Gazze Şehrindeki Şifa Hastanesine kaldırıldı.
'ÖLÜMÜNE DÖVÜLDÜK'
Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Ekrem el Basyuni, "Birçok arkadaşımız ölümüne dövüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğuk bir şekilde 'Bırakın ölsün' diye cevap veriyorlardı. Beş dakika sonra cesedi götürüyor, bir torbaya sarıyor ve kapıyı kapatıyorlardı. Tutuklular rutin olarak işkence görüyordu. Cop ve yumruklarla dövülüyorduk. Köpeklerin saldırısına uğruyorduk.
İŞKENCENİN BEDELİ OLACAK
Gardiyanların karşılama töreni olarak adlandırdığı sırada gazla saldırıya maruz kalıyorduk. Bizi o kadar vahşice dövdüler ki kaburgalarımız kırıldı. Genç erkeklerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk, yardım istediğimiz için bile cezalandırıldık. Kaburgalarımızı kırdılar, üzerimize kaynar sular döktüler" dedi. İsrail'in hapishanelerinde işkenceye uğrayan Filistinliler'in sayısı 11 bin civarında. İşkenceye uğrayanların hepsinin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yapacağı belirtildi.
CENAZELERİ TESLİM ETTİK
ABD Başkanı Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" dedi. Hamas da, "Şu ana kadar bulabildiğimiz tüm cenazeleri teslim ettik. Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, kalan diğer cenazeler için özel çaba ve ekipman gerekli" şeklinde cevap verdi.
Saatlerce ellerimiz bağlı beklettiler
Bizi çıplak bıraktılar
Hücrede yüksek ses verdiler
Gülerek 'çocuklarınızı öldürdük' dediler
Hepimizi köpeklerin önüne attılar
Sürekli ailelerimize küfür ettiler
Önce soğuk ardından kaynar su döktüler
2 saat süren dayak seansları yaptılar
Sıraya sokup tırnaklarımızı söktüler
İşkenceden sonra taşa yatırıp bıraktılar
İsrailliler, Filistinli esirlere her türlü fiziki ve psikolojik işkence yaptı.
Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinli Ahmed et-Telbani, "İsrail hapishanelerindeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu" dedi.