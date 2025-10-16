İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor

Katiller ordusu İsrail, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza attı. Resmi rakamlara göre 67 bin ancak BM raporlarına göre 680 bin masum insanı katleden terör devleti İsrail'in esirlere yaptıkları işkenceler de artık gün yüzüne çıkıyor. Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, 20 İsrailli rehineye karşılık 1.968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Doktor Muhammed Asaliya'nın Gazze Şehrindeki Şifa Hastanesine kaldırıldı.



'ÖLÜMÜNE DÖVÜLDÜK'



Cezaevinde yaşadıklarını anlatan Ekrem el Basyuni, "Birçok arkadaşımız ölümüne dövüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğuk bir şekilde 'Bırakın ölsün' diye cevap veriyorlardı. Beş dakika sonra cesedi götürüyor, bir torbaya sarıyor ve kapıyı kapatıyorlardı. Tutuklular rutin olarak işkence görüyordu. Cop ve yumruklarla dövülüyorduk. Köpeklerin saldırısına uğruyorduk.