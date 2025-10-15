Gazze'de barışın bilançosu çok ağır: 67 bin şehit, 55 milyon ton enkaz! Türkiye'nin yardımları Filistinlilere umut ışığı oldu

Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı Gazze saldırılarında 67 bin Filistinli şehit oldu, altyapı tamamen yok edildi. UNDP'ye göre yeniden inşa maliyeti 70 trilyon dolar. Türkiye, engellemelere rağmen AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 102 bin ton insani yardım ulaştırdı.
YENİDEN İNŞASI 70 TRİLYON DOLAR
Gazze, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucu harabeye döndü. Bölgede 67 bin Filistinli şehit oldu, altyapı ve üst yapı tamamen yok edildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 70 trilyon dolara mal olacağını açıkladı. UNDP, ateşkes anlaşmasına imza atan ülkeler ve Avrupalı ortakların destek sinyalleri verdiğini duyurdu.
55 TON ENKAZ
Bölgede yaklaşık 55 milyon ton enkaz bulunuyor. Temizleme çalışmalarında enkazdan en cansız bedenlerin de çıktığı belirtiliyor. İsrail hapishanesinde 21 ay esir tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgür kaldıktan sonra Gazze'ye dönüp eşine ve kızına kavuşurken gözyaşlarını tutamadı. Dahlan, zindanlarda yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini anlattı.