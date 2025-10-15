PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de barışın bilançosu çok ağır: 67 bin şehit, 55 milyon ton enkaz! Türkiye'nin yardımları Filistinlilere umut ışığı oldu

Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı Gazze saldırılarında 67 bin Filistinli şehit oldu, altyapı tamamen yok edildi. UNDP'ye göre yeniden inşa maliyeti 70 trilyon dolar. Türkiye, engellemelere rağmen AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 102 bin ton insani yardım ulaştırdı.



YENİDEN İNŞASI 70 TRİLYON DOLAR

Gazze, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucu harabeye döndü. Bölgede 67 bin Filistinli şehit oldu, altyapı ve üst yapı tamamen yok edildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'nin yeniden inşasının yaklaşık 70 trilyon dolara mal olacağını açıkladı. UNDP, ateşkes anlaşmasına imza atan ülkeler ve Avrupalı ortakların destek sinyalleri verdiğini duyurdu.

55 TON ENKAZ

Bölgede yaklaşık 55 milyon ton enkaz bulunuyor. Temizleme çalışmalarında enkazdan en cansız bedenlerin de çıktığı belirtiliyor. İsrail hapishanesinde 21 ay esir tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgür kaldıktan sonra Gazze'ye dönüp eşine ve kızına kavuşurken gözyaşlarını tutamadı. Dahlan, zindanlarda yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini anlattı.

İYİLİK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Filistinliler, yaralılar ve doktorlar acil tıbbi malzeme bekliyor. Türkiye, tüm engellemelere rağmen Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ediyor. Mısır'da atılan imzaların ardından, AFAD koordinasyonunda 900 ton insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan Gazze'ye yola çıktı.

7 Ekim'den bu yana Türkiye, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemi ile gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton yardım gönderdi. Ayrıca 2,4 milyar TL bağış sağladı. Türkiye'nin yardımları, Gazze'ye yeni bir umut ışığı oldu.



YAŞADIKLARINI ANLATTI

İsrail hapishanesinde 21 ay esir tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgür kaldıktan sonra Gazze'ye döndü. Eşine ve kızına sarılırken gözyaşlarına hâkim olamayan Dahlan, "Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık" dedi. Dahlan, İsrail zindanlarında yiyecekten, içecekten ve ilaçtan mahrum bırakıldıklarını, şiddet gördüklerini anlattı.

