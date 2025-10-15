Gazze'de barışın bilançosu çok ağır: 67 bin şehit, 55 milyon ton enkaz! Türkiye'nin yardımları Filistinlilere umut ışığı oldu

Fotoğraf (takvim.com.tr)



İYİLİK GEMİSİ YOLA ÇIKTI



Filistinliler, yaralılar ve doktorlar acil tıbbi malzeme bekliyor. Türkiye, tüm engellemelere rağmen Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ediyor. Mısır'da atılan imzaların ardından, AFAD koordinasyonunda 900 ton insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan Gazze'ye yola çıktı.

7 Ekim'den bu yana Türkiye, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemi ile gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton yardım gönderdi. Ayrıca 2,4 milyar TL bağış sağladı. Türkiye'nin yardımları, Gazze'ye yeni bir umut ışığı oldu.