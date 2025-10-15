PODCAST CANLI YAYIN

Pos vurguncularına büyük darbe! 47 milyar TL'lik vurgun yapmışlar...

İstanbul’da kara para aklama operasyonunda Dağ Grup’a ait şirketlere büyük darbe vuruldu. Aksaray ve Laleli’de düzenlenen baskınlarda 60 kişi gözaltına alındı; yasadışı para trafiğiyle 47 milyar TL’lik vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para trafiğine büyük darbe indirdi. Aksaray ve Laleli'de Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren zanlılara operasyon düzenlendi. 60 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile para alışverişini yasadışı ödeme sistemleri üzerinden yönettiği belirlendi. Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan çetenin, 47 milyar TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Suçtan kazanılan paraların sahte ticari kayıtlarla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.

