Pos vurguncularına büyük darbe! 47 milyar TL'lik vurgun yapmışlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para trafiğine büyük darbe indirdi. Aksaray ve Laleli'de Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren zanlılara operasyon düzenlendi. 60 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile para alışverişini yasadışı ödeme sistemleri üzerinden yönettiği belirlendi. Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan çetenin, 47 milyar TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Suçtan kazanılan paraların sahte ticari kayıtlarla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.