MHP Lideri Bahçeli soykırımcı Netanyahu'ya ateş püskürdü: "Hesap vermeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze’deki saldırılara tepki gösterdi, Türk-Kürt ayrışmasını ve Alevi-Sünni bloklaşmasını eleştirdi. “Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir” diyen Bahçeli, CHP’yi yurt dışında laf üretmekle eleştirdi.

MHP Lideri Bahçeli soykırımcı Netanyahu'ya ateş püskürdü: "Hesap vermeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in tarihin gördüğü en dramatik savaş ve soykırım suçlarını işlediğini söyledi. "Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet önünde hesap verecek, Gazzeli şehitlerin kanlarının misliyle bedelini ödeyeceklerdir" dedi.

'CEM DE BİZİM SEMAH DA BİZİM'

Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephelerini eleştiren Bahçeli, Alevi-Sünni bloklaşmasının Türk ve İslam karşıtlarının kara kampanyası olduğunu vurguladı. "Samimiyetle diyorum ki hem Alevi'yiz, hem Sünni; hepsinden evvel Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir. Cem de bizim, semah da bizim, imanın ve İslam'ın mükellefiyetleri de bizimdir" ifadelerini kullandı.

'BİZ ESER ÜRETİYORUZ LAF DEĞİL'

CHP'yi de hedef alan Bahçeli, partiyi yurt dışında laf üretmekle eleştirdi. "CHP, geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yabancı ellerde aradı. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı. Biz Anadolu'da eser üretiyoruz, laf değil" dedi.

