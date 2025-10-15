Kiralara devlet ayarı! Ucuz kiralama sürecini devlet yönetecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut ve kira fiyatlarındaki artışa karşı yeni bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla başlatıyoruz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak" ifadelerini kullandı.



'YÜZYILIN KONUT PROJESİ'



Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi" adını verdikleri çalışmayla 500 bin sosyal konut inşa edeceklerini belirterek, "Bu projeyle ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Vatandaşlarımızın barınma sorununa kalıcı bir çözüm getireceğiz" dedi.

Yeni sistemle birlikte konut kiralarında planlamanın devlet eliyle yapılacağını vurgulayan Erdoğan, sosyal konutların özellikle dar gelirli kesimlere yönelik olacağını söyledi. Projenin kısa sürede hayata geçirileceğini belirtirken "Vatandaşımızın ev hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz" açıklamasında bulundu.

