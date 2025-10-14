Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Planı devlet yapacak"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletle inatlaşma olmaz. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya dikte eden değil, farklı fikirleri dinleyen yaklaşımla hareket ettik.

Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi teyakkuz halini elden bırakmıyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR



Dün Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Hamdolsun bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzü gülüyor. Yardım gönüllüleri şükür secdesi yapıyor. Anneler çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Bunlar bile bizim için bahtiyarlık.

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim'le birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum. Başta Amerika olmak üzere Körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak, ne gibi adımlar atacağımızı karara bağlayacağız.



TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR



Gazze'de inşa ve ihya konusunda Türkiye'ye önemli görev düşüyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz.

Barışın yolu bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçiyor.

Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

KİRALIK KONUTTA YENİ DÖNEM



Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.

HEDEF TEK HANE ENFLASYON



Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır.

Her türlü sıkıntının farkındayız.



MUHALEFETE YOLSUZLUK TEPKİSİ



Yolsuzluk operasyonları başlayınca boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyenleri boykot torbasının içine koydular ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Milletimiz yaptıkları ekonomiyi durdurma çağrılarını cevap vermedi. Boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi mafya mı olduğunu karıştırır oldu.



TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET EDEN ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU



Kimlik bunalımının yansımalarını dış politikalarında da görüyoruz. Yurt dışına gidince kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bırakamadılar. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını Batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet etmek hiç değildir.