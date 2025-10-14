PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Erdoğan, barışın yolunun bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini bildirdi. Kiralık konutta yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden başkan Erdoğan, "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız." dedi. Erdoğan, boykot çağrıları sonrası yerli markaları haraca bağlayan CHP'ye ve Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özel'e tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Planı devlet yapacak"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletle inatlaşma olmaz. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya dikte eden değil, farklı fikirleri dinleyen yaklaşımla hareket ettik.

Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi teyakkuz halini elden bırakmıyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Dün Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Hamdolsun bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzü gülüyor. Yardım gönüllüleri şükür secdesi yapıyor. Anneler çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Bunlar bile bizim için bahtiyarlık.

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim'le birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum. Başta Amerika olmak üzere Körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak, ne gibi adımlar atacağımızı karara bağlayacağız.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Gazze'de inşa ve ihya konusunda Türkiye'ye önemli görev düşüyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz.

Barışın yolu bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçiyor.

Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

KİRALIK KONUTTA YENİ DÖNEM

Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız.

HEDEF TEK HANE ENFLASYON

Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır.

Her türlü sıkıntının farkındayız.

MUHALEFETE YOLSUZLUK TEPKİSİ

Yolsuzluk operasyonları başlayınca boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyenleri boykot torbasının içine koydular ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Milletimiz yaptıkları ekonomiyi durdurma çağrılarını cevap vermedi. Boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi mafya mı olduğunu karıştırır oldu.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET EDEN ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU

Kimlik bunalımının yansımalarını dış politikalarında da görüyoruz. Yurt dışına gidince kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bırakamadılar. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını Batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet etmek hiç değildir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü