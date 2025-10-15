PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı açıklamada, Filistin'in yeniden ayağa kaldırılmasının muhtemelen yıllar alacağını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin ve TOKİ'nin öncü rol alacağı ifade edildi. Rakamlara göre, Gazze'de yeniden imar sürecinde 500 bine yakın konutun inşa edilmesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak

Türkiye Gazze'nin yeniden inşasında büyük bir rol üstlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı açıklamada, Filistin'in yeniden ayağa kaldırılmasının muhtemelen yıllar alacağını ifade etti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katıldı. (AA/14 Ekim 2025))Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katıldı. (AA/14 Ekim 2025))

GAZZE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Mısır'da yapılan ateşkes anlatşması sonrası barışın tek yolunun 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Olayın bir inşa süresi var, bir de ihya süresi var. İnşa ve ihya. Türkiye'nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin istikbali için bu süreci sabırla, basiretle, dirayetle ve suhuletle yönetmeye gayret edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAYACAK

Başkan Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin ve TOKİ'nin öncü rol alacağı ifade edildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Yeniden inşa sürecinde tecrübesi ve bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin öncü rol oynaması bekleniyor." dedi.

Gazze (AA)Gazze (AA)

İşte Güngör'ün 15 Ekim tarihli yazısı:

Önceki gün dünya nefesini tuttu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki zirveyi izledi.
Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması için niyet beyanı imzalandı. Barış sürecinin garantörleri arasında ABD, Türkiye, Katar ve Mısır var. Trump'ın Barış Planı'nın ardından neler geleceğini göreceğiz.
İsrail'in saldırılara devam edip etmeyeceği, Hamas'ın geleceğinin ne olacağı, Gazze'yi kimin yöneteceği gibi sorular henüz cevap bulmasa da Mısır zirvesi bölgede yeni bir dönemin başlayacağına ilişkin umutları yeşertti. Elbette, bundan sonraki süreçte Tel Aviv yönetiminin iki devletli çözüme olan yaklaşımı sürecin gerçek başarısını ortaya koyacaktır.

Gazze'deki yıkım (AA)Gazze'deki yıkım (AA)

Peki bundan sonra ne olacak?
Esasında Mısır Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump işareti verdi. Liderler niyet beyanını imzaladıktan sonra "Şimdi yeniden inşa zamanı" dedi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sokaklarının yüzde 90'ı tamamen veya kısmen yıkık. Gazze Belediyesi, ateşkesten sonra enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarına başladı. Savaştan geriye yaklaşık 50 milyon ton moloz kaldığı söyleniyor.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın ortaklaşa değerlendirmesine göre yeniden inşa için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacak.

Başkan Erdoğan, Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)Başkan Erdoğan, Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. (AA)

Gelelim yeniden inşa süreci için harcanacak kaynağa...
Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda Kahire'deki Arap Birliği Zirvesi'nde yeniden inşa süreciyle ilgili bir yol haritası ortaya konulmuştu.
Mısır'ın hazırladığı planda, Gazze'nin yeniden inşasının 5 yıl süreceği, üç aşamalı uygulanacak plana göre, 53 milyar dolar kaynak gerektiği belirtilmişti. İlk aşamada, geçici barınma ve tesislerin rehabilitasyonunun yapılacağı, bunun 6 ayı bulacağı, 3 milyar dolar harcama gerekeceği belirtilmişti.

Gazze'deki yıkım (AA)Gazze'deki yıkım (AA)

Yeniden imarın birinci aşamasının 2027'ye kadar süreceği, 20 milyar dolara mal olacağı, altyapı ağları, kamu binaları, kalıcı konutların yapılacağı vurgulanmıştı. Yeniden imarın ikinci aşamasının ise 2030'a kadar süreceği, 30 milyar dolara mal olacağı, burada da sanayi bölgeleri, balıkçı limanı, ticari deniz limanı ve havaalanı inşası yapılacağı belirtilmişti.
Rakamlara göre, Gazze'de yeniden imar sürecinde 500 bine yakın konutun inşa edilmesi gerekiyor.
Burada görev kime verilecek?
Yeniden inşa sürecinde tecrübesi ve bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin öncü rol oynaması bekleniyor. Malumunuz, TOKİ Pakistan ve Somali'de önemli roller üstlendi. Emlak Konut Suudi Arabistan ile işbirliği yaptı. Konut fabrikaları Emlak Konut ve TOKİ'nin uluslararası tecrübesi, Türk özel sektörünün malzeme-inşaat kalitesi birleştiğinde Gazze'de inşa süreci öngörülenden çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!