Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katıldı. (AA/14 Ekim 2025))



GAZZE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ



Mısır'da yapılan ateşkes anlatşması sonrası barışın tek yolunun 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Olayın bir inşa süresi var, bir de ihya süresi var. İnşa ve ihya. Türkiye'nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin istikbali için bu süreci sabırla, basiretle, dirayetle ve suhuletle yönetmeye gayret edeceğiz." dedi.



TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAYACAK



Başkan Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin ve TOKİ'nin öncü rol alacağı ifade edildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Yeniden inşa sürecinde tecrübesi ve bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin öncü rol oynaması bekleniyor." dedi.