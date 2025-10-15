Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak

Türkiye Gazze'nin yeniden inşasında büyük bir rol üstlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı açıklamada, Filistin'in yeniden ayağa kaldırılmasının muhtemelen yıllar alacağını ifade etti.
GAZZE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ
Mısır'da yapılan ateşkes anlatşması sonrası barışın tek yolunun 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Olayın bir inşa süresi var, bir de ihya süresi var. İnşa ve ihya. Türkiye'nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin istikbali için bu süreci sabırla, basiretle, dirayetle ve suhuletle yönetmeye gayret edeceğiz." dedi.
TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAYACAK
Başkan Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin ve TOKİ'nin öncü rol alacağı ifade edildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Yeniden inşa sürecinde tecrübesi ve bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin öncü rol oynaması bekleniyor." dedi.
İşte Güngör'ün 15 Ekim tarihli yazısı:
Önceki gün dünya nefesini tuttu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki zirveyi izledi.
Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması için niyet beyanı imzalandı. Barış sürecinin garantörleri arasında ABD, Türkiye, Katar ve Mısır var. Trump'ın Barış Planı'nın ardından neler geleceğini göreceğiz.
İsrail'in saldırılara devam edip etmeyeceği, Hamas'ın geleceğinin ne olacağı, Gazze'yi kimin yöneteceği gibi sorular henüz cevap bulmasa da Mısır zirvesi bölgede yeni bir dönemin başlayacağına ilişkin umutları yeşertti. Elbette, bundan sonraki süreçte Tel Aviv yönetiminin iki devletli çözüme olan yaklaşımı sürecin gerçek başarısını ortaya koyacaktır.