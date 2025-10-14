Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyaretine Knesset'teki Filistin protestosu damga vurdu. Trump'ın konuşması sırasında İsrail Meclisi protesto ile birbirine girdi. İki milletvekili "Filistin'i tanı" pankartı açtı ve derdest edildi. ESKİ DÜNYA YOK

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, Netanyahu ve soykırımcı çetesinin suç ortaklarından da er veya geç teker teker hesap sorulacağını ifade etti. Tutar, "Eski dünya artık yok. Yeni bir dünya kuruluyor ve her şey daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Trumpa İsrail Parlamentosunda Gazze protestosu! Vekiller Filistini tanı pankartı açtı Knesset karıştı

İşte Bercan Tutar'ın 14 Ekim tarihli yazısı:



Biri Filistinli diğeri İsrailli iki cesur yürek, soykırımcıların bir sirk gösterisini aratmayan İsrail meclisi Knesset'teki siyonist ayinlerini attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla tuzla buz etti. Knesset'te sergilenen 'ikiyüzlülüğün dayanılmaz bayağılığı'na isyan eden milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, tam da Trump'ın tozpembe tablolar çizdiği sırada Gazze'deki İsrail soykırımını kınayan sloganlar atarak büyüyü bozdu. Trump'a İsrail Meclisi'nde ''Filistin'i tanı'' protestosu! İşte o anlar!

Öyle ki Trump'ı kutsal bir huşuyla dinleyen 'Gazze Kasabı' Netanyahu ile Filistinlilerin çocuk ve kadın ayırımı yapılmadan topyekûn imha edilmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı İzak Herzog, neye uğradığını şaşırdı. Suçluluk psikolojisiyle gayri ihtiyari irkildiler. Netanyahu uğradığı şoku yüzündeki meymenetsiz bir gülümsemeyle atlatmaya çalıştı. Afallayan Trump ise tepkisini dudaklarını büzerek belli etti.



'Oysa her şey ne kadar güzeldi. Nereden çıktı bu iki münasebetsiz' der gibi bir süre bekleyen Trump, vekiller apar topar çıkarıldıktan sonra "Bak şimdi iyi oldu" dedi pişkince. Tam adı 'Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe' olan sol görüşlü Arap-Yahudi partisi Hadash'ın lideri Odeh ile parti vekili Cassir, cesur çıkışlarıyla küresel vicdanın sesi oldu. Zaten sosyal medya başta olmak üzere her tür platformda da çıkışları büyük takdir topladı.