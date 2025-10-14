Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyaretine Knesset'teki Filistin protestosu damga vurdu. Trump'ın konuşması sırasında İsrail Meclisi protesto ile birbirine girdi. İki milletvekili "Filistin'i tanı" pankartı açtı ve derdest edildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, "İki cesur vekilin çıkışının da gösterdiği gibi Netanyahu'dan da soykırımcı çetesinden de suç ortaklarından da er veya geç teker teker hesap sorulacak. Eski dünya artık yok. Yeni bir dünya kuruluyor ve her şey daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyaretine Knesset'teki Filistin protestosu damga vurdu. Trump'ın konuşması sırasında İsrail Meclisi protesto ile birbirine girdi. İki milletvekili "Filistin'i tanı" pankartı açtı ve derdest edildi.

ESKİ DÜNYA YOK
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar, Netanyahu ve soykırımcı çetesinin suç ortaklarından da er veya geç teker teker hesap sorulacağını ifade etti. Tutar, "Eski dünya artık yok. Yeni bir dünya kuruluyor ve her şey daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Bercan Tutar'ın 14 Ekim tarihli yazısı:

Biri Filistinli diğeri İsrailli iki cesur yürek, soykırımcıların bir sirk gösterisini aratmayan İsrail meclisi Knesset'teki siyonist ayinlerini attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla tuzla buz etti. Knesset'te sergilenen 'ikiyüzlülüğün dayanılmaz bayağılığı'na isyan eden milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, tam da Trump'ın tozpembe tablolar çizdiği sırada Gazze'deki İsrail soykırımını kınayan sloganlar atarak büyüyü bozdu.

Öyle ki Trump'ı kutsal bir huşuyla dinleyen 'Gazze Kasabı' Netanyahu ile Filistinlilerin çocuk ve kadın ayırımı yapılmadan topyekûn imha edilmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı İzak Herzog, neye uğradığını şaşırdı. Suçluluk psikolojisiyle gayri ihtiyari irkildiler. Netanyahu uğradığı şoku yüzündeki meymenetsiz bir gülümsemeyle atlatmaya çalıştı. Afallayan Trump ise tepkisini dudaklarını büzerek belli etti.

'Oysa her şey ne kadar güzeldi. Nereden çıktı bu iki münasebetsiz' der gibi bir süre bekleyen Trump, vekiller apar topar çıkarıldıktan sonra "Bak şimdi iyi oldu" dedi pişkince. Tam adı 'Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe' olan sol görüşlü Arap-Yahudi partisi Hadash'ın lideri Odeh ile parti vekili Cassir, cesur çıkışlarıyla küresel vicdanın sesi oldu. Zaten sosyal medya başta olmak üzere her tür platformda da çıkışları büyük takdir topladı.

ABD Başkanı Trump (AFP)ABD Başkanı Trump (AFP)

***

Bu isyan bize, Trump'ın Gazzeli masum sivil halka karşı işlenen bir soykırımı 'savaş zaferle bitti' diyerek manipüle etmesine, meşrulaştırmasına ve soykırımcıları aklamasına dünyanın asla izin vermeyeceğini gösteriyor. Öfkesi burnunda ve acısı hâlâ yüreğinde tüten milyarlarca insanla alay ederek Knesset'te 'zafer kutlaması' yapanlara iyi bir ders verildi. Zira, Netanyahu başta olmak üzere soykırımcı çete öyle kolay kolay paçasını kurtaramayacak. Hunharca ve sadistçe katlettikleri Gazzeli bebek ve çocukların ahı yakalarını bırakmayacak. Zaten küresel vicdan bunun hesabını sormadan susmayacak. Şimdiden insanlar tepkilerini, "Gazze: Hiçbir zaman unutma, affetme, susma!" diyerek dile getiriyor.

Odeh ve Cassif'in "Filistin'i tanı!" pankartı soykırımcıların ve destekçilerinin kâbusu olacak. Çünkü siyonistlerin en büyük düşmanı Hamas'tan çok Filistin'in devletleşmesidir. Fakat ne yapsalar da Filistin'i ve Filistinlileri haritalardan da hafızalardan da silmeyi başaramayacaklar. Trump'ın konuşmasında soykırımcı Netanyahu'ya istediği her tür silahı verdiğinden bahsetmesi aslında soykırıma yardım ve yataklık suçunun da itirafıydı. Çünkü Netanyahu bu verilen silahlarla iki buçuk milyon Gazzeliye iki yıldır cehennemi yaşattı.

Netanyahu ve ABD Başkanı Trump (AFP)Netanyahu ve ABD Başkanı Trump (AFP)


***

Knesset'teki sirkte bütün konuşmacılar yatıp kalkıp 20 İsrailli esirden dem vurdu. Dünya onlardan ve acılarından ibaretti sadece. Kimse öz vatanlarında 78 yıldır esir muamelesi gören milyonlarca Filistinliden bahsetmedi. Bir aile toplantısındaymışlar gibi rahattılar. Knesset'te Trump dışında Steve Witkoff, Ivanka ve Jared Kushner, Marco Rubio ile Peter Hegseth de ayakta alkışlandı. 'Gazze zaferini' kutladılar. Ailenin reisi konumundaki Trump herkese tatlı sert dokundurdu. İbrahim'e 'İbo' demekteki samimiyeti ve yakınlığı göstermek için Benyamin'i 'Bibi' yaptı. Herzog'dan 'savaş kahramanı' ilan ettiği 'Bibi'nin yolsuzluk suçlarını affetmesini istedi. 'Abraham Anlaşmaları'nı artık İbranice 'Avraham' olarak telaffuz edeceğinin müjdesini verdi. Kızı Ivanka'nın Yahudiliğe geçeceğini yeni öğrendiğini belirttikten sonra Netanyahu'ya dönerek "Ama bunu benden bekleme Bibi" diye takıldı.

Knesset'te Filistin protestosu (AFP)Knesset'te Filistin protestosu (AFP)


Görüldüğü üzere tam bir sirk ve ikiyüzlülük atmosferi hâkimdi Knesset'te. Bir de arlanmaz bir pişkinlikle 'savaş bitti artık kutlama zamanı' diyerek dünyanın da soykırımın üstüne bir bardak su içmesini istediler/istiyorlar. Oysa insanlar unutmayacak ve affetmeyecek. Herzog affedebilir ama dünya Trump'ın 'Bibi'sini asla bağışlamayacak. Vahşice katlettiği bebek, çocuk ve annelerin ahı yerde kalmayacak. İki cesur vekilin çıkışının da gösterdiği gibi Netanyahu'dan da soykırımcı çetesinden de suç ortaklarından da er veya geç teker teker hesap sorulacak. Eski dünya artık yok. Yeni bir dünya kuruluyor ve her şey daha yeni başlıyor.

