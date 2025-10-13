Gazze'de takas başladı Trump Tel Aviv'e indi! İsraillilerden Air Force One'a özel karşılama

Gazze 'de Hamas ile İsrail arasında esir takası devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv 'e indi.

AIR FORCE'A ÖZEL KARŞILAMA

Gazze'de esir takası yapılırken İsrail'in Tel Aviv kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın silüeti ve "Teşekkür Ederiz" yazısı sahile döşendi.

Gazze'de takas başladı Trump Tel Aviv'e indi!

ABD Başkanlık uçağı Air Force One, Tel Aviv'e inerken Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino X hesabından sahildeki yazının videosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

AIR FORCE ONE'DAN BİR MANZARA, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği şubesinin sahil cephesi üzerinde uçarken…

Ben Gurion Havalimanı kontrol kulesinin Trump'ı karşılayarak, ziyaretinin "bu dönemde İsrail için derin anlam taşıdığını" söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan bir kayıtta, kulenin devamında "Dostluğunuz ve uluslarımız arasındaki kopmaz bağ için teşekkür ederim. Tanrı Amerika'yı, Tanrı İsrail'i ve halklarımız arasındaki dostluğu korusun." ifadelerine yer verildi.