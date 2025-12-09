Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında

Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Birçok ilde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde soğuk hava hissedilir düzeye ulaşırken, bugün için bazı illerde yağışların kuvvetleneceği bildirildi. Kar yağışı görülecek iller de belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 06:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağışlı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde yağışların kuvvetlenmesi ve rüzgarın hızını artırması nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Birçok Bölgede Yağış Bekleniyor

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi.

Bazı İller İçin "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetlenebileceği bölgelere ayrıca dikkat çekti. Buna göre Doğu Karadeniz kıyıları Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimleri, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ve Van'ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde sel, su baskını, ani akıntı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması isteniyor.

Sıcaklıklarda Düşüş: Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Hava sıcaklığının, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği, buna bağlı olarak görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Rüzgar Marmara ve Ege'de Kuvvetlenecek

Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgârın hızını artırarak 40–60 km/saat aralığında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle özellikle deniz ulaşımı, açık alan faaliyetleri ve kara yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.