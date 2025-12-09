Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Birçok ilde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde soğuk hava hissedilir düzeye ulaşırken, bugün için bazı illerde yağışların kuvvetleneceği bildirildi. Kar yağışı görülecek iller de belli oldu.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 06:59