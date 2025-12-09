Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında

Birçok Bölgede Yağış Bekleniyor

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi.