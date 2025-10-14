Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu

Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DEPREMİN DETAYLARINI DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 9,12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-10-14 20:33:36
|39.21556
|28.07833
|9.12
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-14 20:01:23
|37.50972
|33.70472
|6.99
|ML
|1.1
|Ayrancı (Karaman)
|2025-10-14 20:00:29
|39.23611
|28.19417
|6.97
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-14 19:43:04
|37.92139
|28.80444
|7.55
|ML
|1.3
|Sarayköy (Denizli)
|2025-10-14 19:42:38
|37.46056
|33.70556
|4.09
|ML
|1.6
|Ayrancı (Karaman)