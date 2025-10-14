PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD büyüklüğü duyurdu

Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 9,12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-14 20:33:36 39.21556 28.07833 9.12 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 20:01:23 37.50972 33.70472 6.99 ML 1.1 Ayrancı (Karaman)
2025-10-14 20:00:29 39.23611 28.19417 6.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 19:43:04 37.92139 28.80444 7.55 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2025-10-14 19:42:38 37.46056 33.70556 4.09 ML 1.6 Ayrancı (Karaman)
