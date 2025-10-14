PODCAST
SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 21:03
Son dakika haberleri.... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
