Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi

Başkan Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, gazetecilere Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı metnini gösterdi

BAŞKAN ERDOĞAN: GERÇEKTEN ÇOK YAZIK

"CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek Avrupa Parlamentosu ülkelerine çağrıda bulunması ve Brüksel'de miting düzenlemesi Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleme çabası olarak değerlendirilebilir mi? En önemlisi CHP, Türk milleti nezdinde kazanamadığı meşruiyeti Avrupa'da mı arıyor? Özel, Brüksel'de kendilerine destek vermeyen Avrupalı bazı siyasetçileri işaret ederek 'Onları da not ediyoruz' şeklinde bir tehditte bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"CHP, bizi şaşırtmıyor. Bunlar, CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı, gurbetçilerimize, affedersiniz 'zırzop' dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanı'nı yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı. Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken, biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rizemizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz."