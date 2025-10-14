Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından "kaos siyaseti"ne hız verirken, Özel de Türkiye'yi şikayet ederek Avrupa'dan siyasi destek toplama çabasına girdi.
Ankara'nın diplomatik başarılarının dünya çapında takdir topladığı bir dönemde, CHP'nin Batı'dan medet uman eski manda alışkanlıklarını yeniden sahaya sürmesi dikkat çekti.
Özgür Özel, 12 Ekim'de Brüksel'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını karalayarak, "Erdoğan yanlış yoldadır, Türkiye'nin menfaatine aykırı davranmaktadır" iddiasıyla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Özel, "Yurt dışına mı gideceksiniz? Türkiye'yi mi şikayet edeceksiniz diye bir safsataya sarılmaya başladılar. Susmayacağız ve konuşacağız. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım" ifadeleriyle skandallarının devam edeceğinin de sinyalini verdi.
TÜRKİYE DÜŞMANI İSME BAŞKAN ERDOĞAN'I YUHALATTI
Üstelik Özel, mitingde söz hakkı verdiği İtalyan ve Fransız parlamenterlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına alkış tuttu. Sahneye çıkan Avrupa Parlamentosu üyesi Dario Nardella Başkan Erdoğan' saldırdı.
Nardella, "Atatürk'ün değerlerini ayaklar altına alan Erdoğan'ı kınıyoruz" iftirasını atan Nardella, "Laik bir Cumhuriyet olarak dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'daki yeri bellidir" dedi.
Miting alanında bulunan CHP'liler bu sözlerin ardından alkış ve yuhalama sesleriyle eşlik ettiği anlar kameralara yansıdı.
BAHÇELİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Partisinin Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
"CHP YANLIŞ ROTADADIR"
CHP'nin manda özlemi çektiğine vurgu yapan Bahçeli şunları söyledi:
"Özgür Bey'in yolu yol değildir, takip ettiği siyaseti ahlaklı siyaset hiç değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni hedef alması iş birlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. İstiyoruz ki kol kırılsın yen içinde kalsın. İstiyoruz ki geçmişten tevarüs ettiğimiz yaraları saralım ve şifa dağıtalım. Kardeşçe ve huzur içinde yaşayalım. Kimin ne meselesi, kimin ne diyeceği varsa oturup konuşalım, ortak aklın ve ortak iradenin refakatinde ülkemize müftehir bir siyaset ruhuyla hizmet edelim. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. Arsızın güçlü olması haklının suçlu olmasının yolunu açacaktır. Çok şükür arsızlar ve arsızlık kaybedecek, haklı ve ahlaklı olanlar mutlaka kazanacaktır. CHP yanlış rotadadır. CHP'nin başındaki zat histeri krizine tutulmuştur."