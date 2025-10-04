İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi

Her fırsatta şov yapmaktan geri durmayan ve mahkemedeki laçka tavırlarıyla gündeme gelen İmamoğlu, bu kez yazısına dünya edebiyatını meze ederek Franz Kafka'nın Dava romanı ile George Orwell'in 1984 eserinden örnekler verdi. İmamoğlu, yaşadığı süreci bu romanlarla bağdaştırmaya çalışarak, dünyanın Kafka'nın Dava romanı ve Orwell'in 1984'ü kadar absürt bir süreçten geçtiğini iddia etti.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yazısında kanunsuz yollarla elde ettiği diplomasını savunarak, sözde tutuklanmasının nedeninin 2028'deki cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek olduğunu öne sürdü.

İBB'de patlayan "vurgun çarkı" sonrası yaşanan gelişmeler, İmamoğlu'nun Batı medyası üzerinden yürüttüğü söylemlerle yeni bir boyut kazandı. Vurgun çarkının baş aktörü Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin rüşvetten ihaleye fesada kadar uzanan suçlamalarla tutuklanmasının ardından Batı medyasına yönelmesi dikkat çekiyor. Peş peşe Batı medyasındaki köşelerde yer bulan İmamoğlu, bu kez Fransız basınına yazı gönderdi.

Le Monde Ekrem İmamoğlu haberi (Ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NUN YALANLARI FRANSA'YA YOL OLDU

İmamoğlu yazısında, "Beni belgede sahtecilikle suçluyorlar. Üniversite diplomam sözde sahteymiş. Sekiz yıl dokuz aya kadar hapisle yargılanıyorum. Ancak iddianamede hangi belgenin sahte olduğu bile yazmıyor." ifadelerini kullanarak yeniden algı yaratmaya çalıştı.

Oysa İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yer alan iddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğü University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) 1990'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan üniversiteler arasında bulunmadığı belirtiliyor. YÖK'ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları arasında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı ifade ediliyor.

İddianamede ayrıca, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz şekilde artırıldığı, başvuran bazı öğrencilerin listeden çıkarılarak yerlerine yeni öğrencilerin eklendiği ve üç kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz biçimde 54 kişinin alındığı kaydedildi.

Muhalif basında erkenden yayımlanan haberin sonradan silindiği görüldü (Ekran görüntüsü)

MUHALİF BASIN ÖNCE SİLDİ, SONRA GERİ YÜKLEDİ

Öte yandan, yolsuzluk çarkının başındaki Ekrem İmamoğlu'nun Le Monde'de bugün yayımlanan yazısının, Türkiye'deki muhalif medyada 29 Eylül'de yer almış olması dikkat çekti. Haberin beş gün önce neden servis edildiği merak konusu olurken, özellikle muhalif basında 29 Eylül'de yayımlandıktan sonra silinip bugün yeniden gündeme getirilmesi soru işaretlerine yol açtı.