Daltonlar suç örgütüne Antalya'da dava! İddianame kabul edildi: 42 sanık var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 30'u tutuklu 42 sanık hakkında dava açıldı.

42 SANIK HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 42 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Suç örgütünün ortaya çıkış süreci, yapısının anlatıldığı iddianamede, firari durumda olan örgütün elebaşı Beratcan Gökdemir'in, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinin devamı amacıyla suç örgütünün farklı alanlarında farklı kişileri "yönetici" pozisyonunda görevlendirdiği belirtildi.

Daltonlara operasyon (Takvim.com.tr/Arşiv)

İddianamede, sanıklardan Gökhan D.'nin, silahlı suç örgütüne Antalya'da elebaşılık yaptığı kaydedildi.

"Daltonlar"ın başta İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler olmak üzere birçok kentte örgütsel eylemler gerçekleştirildiği aktarılan iddianamede, suç örgütü üyelerinin iş yeri kurşunlama, silahla tehdit, nitelikli yağma, yaralama ve öldürme gibi birçok suçu işlendiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Antalya genelinde "nitelikli yağma", kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yerini kurşunlama", "var olan örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit" suçlarını işlendiği anlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Olaylara karışan aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendiği aktarılan iddianamede, bu operasyonlarda 2 el bombası, ruhsatsız 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca fişeği, 882 av tüfeği fişeği, 3 balistik yelek, muşta ve 32 şarjör ele geçirildiği kaydedildi.