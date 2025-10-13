Ankara’da türkiye-Suriye güvenlik zirvesi yapıldı

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Suriye'den ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, "Somut planlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik" dedi.