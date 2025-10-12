Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?

Güllü'nün son fotoğrafı (SABAH)

Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı: "O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe şarap içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi. "Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.