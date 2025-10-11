PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?

Yalova'daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren, arabeskin unutulmaz sesi Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili kritik bir rapor daha dosyaya girdi. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan adli tıp raporunda Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profiline rastlanmadı.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı | Kritik rapor ortaya çıktı (İHA)

Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölümü infial oldu.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı | Kritik rapor ortaya çıktı (DHA)

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü belirtmişti.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı | Kritik rapor ortaya çıktı (İHA)

KRİTİK RAPOR ORTAYA ÇIKTI: SADECE KENDİ DNA'SI BULUNDU
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya, önemli bir rapor daha eklendi.

Şarkıcı Güllü'nün düşüp öldüğü oda görüntülendi

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA analizinde, olayla ilgili kritik bir detay ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı | Kritik rapor ortaya çıktı (DHA)

Raporda, Güllü'nün tırnak diplerinde sadece kendi DNA'sına rastlandığı, başka herhangi bir kişiye ait iz bulunmadığı belirtildi.

Bu sonuç, Güllü'nün düşmeden önce herhangi bir kavga veya fiziksel temas yaşamadığını gösteriyor. Soruşturma süreci halen devam ediyor.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, "Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, titizlikle bu süreç yürütülmektedir. Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Tuğberk Yağız Gülter ise, "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Güllü düştü mü itildi mi? Aile avukatından flaş açıklama: Dosyada bir tane gelişme olmuşturGüllü düştü mü itildi mi? Aile avukatından flaş açıklama: Dosyada bir tane gelişme olmuştur
Güllü düştü mü itildi mi? Aile avukatından flaş açıklama: "Dosyada bir tane gelişme olmuştur"

Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme! Kızının ifadesi ilk kez paylaşıldı! O geceye ilişkin kritik açıklamalar!Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme! Kızının ifadesi ilk kez paylaşıldı! O geceye ilişkin kritik açıklamalar!

