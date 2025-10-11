PODCAST CANLI YAYIN

Mucize bebek tıp literatürüne girecek!

Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek, 90 gün tedavi sonrası sağlıklı olarak dünyaya gelmeyi başardı. Bu operasyonun bilimsel makale olarak yayınlanacağı açıklandı

Giriş Tarihi:
İstanbul'da Duygu Çağlar'ın karnındaki 22 aylık bebekte kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli Perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir ve Çocuk Kardiyoloğu Doç. Dr. Öykü Tosun, anne ve bebeğe 90 gün boyunca hastanede yoğun bir tedavi uyguladı. Anne Çağlar doğuma 1,5 ay kala taburcu oldu. Ardından anne ile bebeğin durumu evde de takip edildi. Anne Çağlar, yaşadığı zorlu dönemi şöyle anlattı:

ÖNCE ÇOK KORKTUM
"Anne karnında ritim bozukluğu olabileceğini hiç duymamıştım. Çok korkutucuydu, başta endişelendim ama şanslıydık. Yavrumu sağlıklı olarak kucağıma aldım" diyerek sevincini paylaştı. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, "Bebekte ciddi bir kalp yetmezliği saptadık ve ritim bozukluğu mevcuttu. Yaklaşık 22. haftada bütün vücut boşluklarına sıvı toplanmıştı. Anne karnındaki bebeğe kas içerisine ve karın zarı içerisine yaptığımız enjeksiyonlarla kalp ritmini toparladık" dedi.

RİSK ALDIK
Doç. Dr. Tosun "Çok yoğun ilaç tedavisi uygularken annede ciddi şikayetler oluştu. İnisiyatif kullanmak zorunda kaldık" dedi. Bu başarılı tedavilerin ardından 3 ay önce dünyaya gelen Aras Ata Çağlar'ın şu anda durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu operasyonun, çok nadir olduğu kaydedildi. Tedavi sürecinin bilimsel makale olarak da literatürde yerini alacağı açıklandı.

Duygu Çağlar, "Yavrumu kucağıma aldığımda tüm sıkıntıları unuttum" dedi.

