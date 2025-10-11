Gazze’de Türkiye etkisi: Türkiye hem masada hem sahada
Türkiye, iki yıl süren İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’de hem diplomasi masasında hem de sahada aktif rol üstlendi. Başkan Erdoğan’ın öncülüğündeki diplomatik girişimler ateşkesi sağlarken, Türk Kızılay bugüne kadar 17 bin 694 ton yardım, 7,7 milyon öğün sıcak yemek ve 1,6 milyon litre içme suyu ulaştırdı.
Gazze, iki yıl süren İsrail saldırılarının ardından adeta yerle bir oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı, binlercesi ise hâlâ enkaz altında. Şehrin altyapısının yüzde 90'ı yok edilirken, milyonlarca insan açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele etti.
Türkiye ise ilk günden itibaren hem diplomasi masasında hem de sahada Gazze halkının yanında durdu.
Türk Kızılay'ı; 17 bin 694 ton yardım malzemesi, 7,7 milyon öğün sıcak yemek ve 1,6 milyon litre içme suyu desteğiyle sahada kesintisiz hizmet verdi. Türkiye'nin öncülüğünde sağlanan ateşkes, hem barış hem de insanlık adına yeni bir dönemin kapısını araladı.
Gazze Şeridi, iki yıl süren İsrail saldırıları sonunda adeta enkaza döndü. 7 Ekim 2023'te başlayan bombardımanlarda İsrail ordusu, yasaklı mühimmatların da aralarında bulunduğu 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. Bu saldırılarda 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybederken, 169 bin 780 kişi yaralandı. Gazze'de hâlâ 9 bin 500 kişi kayıp ya da enkaz altında. Hayatını kaybedenlerin 20 bini çocuk, bunların bin 15'i bir yaşın altında, 450'si ise yenidoğan. Ayrıca 12 bin 500 kadın ve 9 binden fazla Filistinli anne yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ
İsrail ordusu, iki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Konutlar, hastaneler, ibadethaneler, su ve elektrik hatları tamamen tahrip edildi. Defalarca yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altında dar ve aşırı kalabalık bölgelerde hayatta kalmaya çalıştı. Saldırılar yalnızca can kaybına değil, yaklaşık 70 milyar dolar maddi yıkıma da yol açtı. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi.
TÜRK KIZILAY'DAN DEV İNSANİ SEFERBERLİK
İki yıldır ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze'de, Türk Kızılay; ilk günden bu yana insan acısını hafifletmek için kesintisiz çalışıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 17 bin 694 ton insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Yardımlar arasında gıda kolileri, konserve gıdalar, un, hijyen malzemeleri, ilaç, giyim, ambulans ve jeneratör gibi çok sayıda kalem yer aldı. Yardımların büyük kısmı, AFAD koordinasyonunda "İyilik Gemileri" aracılığıyla Gazze'ye gönderildi. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde ise Türk Kızılay, yerelden temin ettiği gıda malzemeleriyle dağıtımları sürdürdü.
7,7 MİLYON ÖĞÜN SICAK YEMEK DAĞITILDI
Türk Kızılay aşevleri, saldırılar nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük ortalama 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Son iki yılda toplam 7 milyon 775 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca temiz suya erişimin neredeyse tamamen kesildiği bölgelerde 1 milyon 660 bin litre içme suyu tankerlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
HASTANELERE 6 AYLIK DESTEK
Türk Kızılay, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine de destek sağlıyor. Ekim ayı itibarıyla 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç, tıbbi malzeme, personel ve operasyonel giderleri Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Bu destekle 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınacak. Ateşkesin 9 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Kızılay, bölgeye insani yardım girişlerini hızlandırdı. Kısıtlamalar nedeniyle Mısır Kızılayı depolarında bekletilen 438 bin adet kurban konservesinin Refah'tan Gazze'ye girişine hazırlanılıyor. Önümüzdeki hafta AFAD koordinasyonunda gönderilmesi planlanan yeni yardım gemisiyle de bölgeye gıda, hijyen ve tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda destek sevkiyatı yapılacak.
TÜM GÜCÜMÜZLE SEFERBER OLACAĞIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ateşkesin ardından yapılacak yeni yardımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de sağlanan ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden insani krizin etkileri son derece ağır. En kısa sürede bölgedeki kapasitemizi hızla artırarak acil ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Bununla beraber hem İyilik Gemilerimiz hem de yerel paydaşlarımız aracılığıyla orta ve uzun vadeli insani yardım çalışmalarını sürdürecek, bölgedeki yaraları sarmak için tüm gücümüzle seferber olacağız."
KADEMELİ OLARAK GİRİŞLER BAŞLADI
Ateşkesin ardından insani yardımlar yeniden Gazze'ye ulaşmaya başladı. İnsani yardım TIR'ları, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail tarafındaki Kerem Ebu Salim Kapısı'nda güvenlik kontrollerinden geçiriliyor. İlk etapta 400 TIR'ın kademeli olarak geçişine izin veriliyor. Toplamda ise 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması bekleniyor.