Gazze’de Türkiye etkisi: Türkiye hem masada hem sahada

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ İsrail ordusu, iki yıllık süreçte Gazze'deki altyapının yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Konutlar, hastaneler, ibadethaneler, su ve elektrik hatları tamamen tahrip edildi. Defalarca yerinden edilen Filistinliler, yoğun bombardıman altında dar ve aşırı kalabalık bölgelerde hayatta kalmaya çalıştı. Saldırılar yalnızca can kaybına değil, yaklaşık 70 milyar dolar maddi yıkıma da yol açtı. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin diplomatik çabaları belirleyici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen temaslar, hem İslam dünyasında hem de uluslararası arenada destek buldu. Ankara'nın insani diplomasi ve diyalog temelli girişimleri, kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sonuç verdi.

TÜRK KIZILAY'DAN DEV İNSANİ SEFERBERLİK İki yıldır ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze'de, Türk Kızılay; ilk günden bu yana insan acısını hafifletmek için kesintisiz çalışıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 17 bin 694 ton insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Yardımlar arasında gıda kolileri, konserve gıdalar, un, hijyen malzemeleri, ilaç, giyim, ambulans ve jeneratör gibi çok sayıda kalem yer aldı. Yardımların büyük kısmı, AFAD koordinasyonunda "İyilik Gemileri" aracılığıyla Gazze'ye gönderildi. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde ise Türk Kızılay, yerelden temin ettiği gıda malzemeleriyle dağıtımları sürdürdü.

7,7 MİLYON ÖĞÜN SICAK YEMEK DAĞITILDI Türk Kızılay aşevleri, saldırılar nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük ortalama 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Son iki yılda toplam 7 milyon 775 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca temiz suya erişimin neredeyse tamamen kesildiği bölgelerde 1 milyon 660 bin litre içme suyu tankerlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

HASTANELERE 6 AYLIK DESTEK Türk Kızılay, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine de destek sağlıyor. Ekim ayı itibarıyla 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç, tıbbi malzeme, personel ve operasyonel giderleri Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Bu destekle 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınacak. Ateşkesin 9 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Kızılay, bölgeye insani yardım girişlerini hızlandırdı. Kısıtlamalar nedeniyle Mısır Kızılayı depolarında bekletilen 438 bin adet kurban konservesinin Refah'tan Gazze'ye girişine hazırlanılıyor. Önümüzdeki hafta AFAD koordinasyonunda gönderilmesi planlanan yeni yardım gemisiyle de bölgeye gıda, hijyen ve tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda destek sevkiyatı yapılacak.