Başkan Erdoğan'dan İsrail'e mesaj: "Bedeli ağır olur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu:



Gazze'de 2 yıl sonra ilk kez yüzler güldü. İnsanlar, korkuyla değil sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler, bizim de içimizi ısıtmıştır.



Gazze'nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz.



Hamas'la kapsamlı görüşmeler yaptık, Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük yani Gazze'ye huzur, barış ve güvenin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık.



Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz çünkü biz, 'Artık kan akmasın.' diyoruz. Biz, 'Çocuklar açlıktan ölmesin.' diyoruz.



Biz 'Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın.' diyoruz. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz.



SABOTAJLARA DİKKAT ETMELİ

İki yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze'de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz.

Şunun altını çizerek burada söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz, özellikle de Gazze, artık kana, katliama gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır.



Erdoğan, Rize'de sevgi seliyle karşılandı.