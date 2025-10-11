Annenin feryadı yürekleri dağladı! 'Sen benim canımı aldın'

Konya'da sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine 'yan baktığı' iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki N.K. ve 18 yaşındaki A.T. ile tartışmaya başladı. Taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla N.K. ile A.T.'ye ateş açtı. Olayda, N.K. ve A.T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden Yıldırım Kaçın (5), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım Kaçın, kurtarılamadı. Çocuğun annesi Güneş Kaçın, çocuğunun katiline seslendi: "Sen benim canımı aldın, Allah da sana bu acıyı yaşatsın."