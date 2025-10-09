Üçlü Savunma Zirvesi Ankara’da! Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları ortak basın toplantısı düzenledi

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi

Zakir Hasanov, üç ülke liderleri arasındaki sıkı ilişkiler ve mütemadi temasların, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandırdığını belirterek, görüşmede, ikili ve üçlü formatta ilişkilerin gelişim perspektifleri, etkinliklerin verimliliği, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler ile tarafları ilgilendiren diğer konularda geniş bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti

Hasanov, görüşmede, bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldığını ifade etti.

"8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak bildiri imzalaması ve yine iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasının paraflanması, 30 yıldan fazladır süren savaşın sonlandırılmasına yönelik atılmış önemli adımdır." diyen Hasanov, bu tarihi olayın, Güney Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada yeni işbirliği olanaklarını gündeme getirdiğini söyledi.

Hasanov, dünyadaki askeri ve siyasi gelişmelerin, kendilerine işbirliğini daha da geliştirme zorunluluğunu dikte ettiğini vurguladı.

"Uluslararası terörizm, enerji ve ulaştırma hatlarının güvenliği, siber saldırılar ve iklim değişiklikleri gibi yeni oluşan tehditler, ülkelerin işbirliği yaparak etkin çözümler geliştirmesini zorunlu kılıyor." diyen Hasanov, üç ülkenin savunma kurumları arasındaki işbirliğini ortak çabalarla daha geliştirmek ve derinleştirmek niyetinde olduğunu aktardı.