İslam karşıtlığının tavan yaptığı İtalya'da peçe ve burka yasağı için teklif verildi!

İslamafobi ile adından sıkça söz ettiren İtalya’da, Başbakan Meloni'nin partisi, peçe ve burka yasağı için yasa teklifi verdi. Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunulduğu bildirildi.

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı ve Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) İslam'a yönelik düşmanlığı çerçevesinde yeni bir karara imza attı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu.

BURKA NİKAP VE PEÇE YASAĞI!

FDI Partisi'nden milletvekillerinin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu 'Ayrılıkçılığa Karşı' isimli yasa tasarısının, burka, nikap ile peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini, ayrıca 'zorla evlendirme suçu'na daha ağır cezalar getirilmesini öngördüğü belirtildi.

Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebileceği aktarıldı.

