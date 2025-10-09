ABD bu duruşmayı konuşuyor! Şirket sahibi ortağını kiralık katile öldürttü

Tarihler 2018'i gösterdiğinde ABD'nin Vermont eyaleti sır dolu bir cinayetle sarsıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kayıp olan Gregory Davis'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dedektifler olayı araştırdıkça ilginç bilgilere ulaştı. İpuçları onları Davis'in ortağı olan Enochian Biosciences'in sahibi Serkan Gümrükçü'ye (42) çıkardı. Buna göre Gümrükçü 2017'de bir ilaç firması ile milyonlarca dolarlık bir biyoteknoloji birleşmesine imza atmak için plan yaptı. Ortağı Davis usulsüzleri tespit edip, yasal süreç başlatacağını açıkladı.



'HAYATIMI MAHVETTİN'

Bunun üzerine Gümrükçü ortağını susturmak için cinayet planı yaptı. Önce arkadaşı Berk Eratay'ı işe aldı. Eratay da Aron Ethridge adlı ikinci bir aracıyı kullanarak tetikçi Jerry Banks ile anlaştı. Kiralık katil Banks, 6 Ocak 2018'de kendisini ABD polis şefi yardımcısı olarak tanıttı ve altı çocuk babası Davis'i gözaltına aldı. Kiralık katil, Davis'i öldürüp kaçtı. Davis'in eşi kayıp ihbarı yapınca FBI geniş çaplı soruşturma başlattı. Gümrükçü'nün cep telefonu verilerini, satın alma kayıtlarını, banka belgelerini, e-postaları ve mesajlarına ulaşıp Davis'i öldüttüğünü anladı. Ve cinayetten tam 4 yıl sonra Yakalanan Türk patron tutuklandı. Önceki gün de hakim karşısına çıktı. Karşısında öldürttüğü Davis'in eşi Melissa vardı. Melissa, Gümrükçü'yü hayatını mahvetmekle suçladı. "Kocamı susturabileceğinizi sandınız ama yalanlarınız bu mahkeme salonunda ölüyor" dedi. Duruşmada, jüri Gümrükçü'yü suçlu buldu. Ancak cezanın açıklanmasını Kasım ayına erteledi.

TIP KAZANDI SİHİRBAZLIK YAPTI

Bu olaydan sonra gözler Gümrükçü'ye çevrildi. Herkes onun kim olduğunu merak etti, Serkan Gümrükçü, 1982'de İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Okula kayıt yaptırdı ama derslere girmedi. Bu dönemde mistik şifa, kaşık bükme, ateş üzerinde yürüme gibi konulara merak saldığı belirtilen Gümrükçü çevresinde 'Dr. Numara' olarak tanındı. Vatandaşları dolandırınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yurt dışına kaçtı. Sahte diplomalar hazırladı. ABD'de önce Seraph Medical adlı bir tıp laboratuvarı kurdu.



Davis'in eşi Melissa Davis, mahkeme salonunda Gümrükçü'ye tepki gösterdi.



Müebbet hapisle yargılanan Gümrükçü, Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak