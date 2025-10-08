Yine dünyanın zirvesinde! O ankete İstanbul Havalimanı damga vurdu

İstanbul Havalimanı yine "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 330'dan fazla noktaya düzenlediği uçuşlarla "küresel aktarma merkezi" vasfını her geçen gün güçlendiren İstanbul Havalimanı, seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından bir kez daha "Dünyanın En İyi Havalimanı" ilan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın aynı ödüle bir kez daha layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.