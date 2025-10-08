PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Bunlar da Var

Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada
Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle