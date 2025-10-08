Can dostum serçe kıvılcım

Antalya'da emekli hemşire Yıldız Can, 11 yıl önce karavan aldı. Türkiye'yi gezmeye başladı. Yaklaşık 3.5 ay önce karavanıyla Balıkesir Burhaniye'ye bir arkadaşını ziyaret etti. Bahçede oturdukları sırada evin kedisinin ağzında bir kuş yavrusu getirdiğini gördü. Henüz tüyleri bile çıkmayan yavruyu ıslatılmış irmik ve bulgurla besleyen Can, yuvasından düşen kuşu sahiplenerek karavan yolculuğuna dahil etti. Karavanıyla gezdiği bölgede orman yangınları çıkması ve inatla hayata tutunması dolayısıyla kuşa, "İnsanlara umudun kıvılcımı olsun" diyerek "Kıvılcım" adını koydu. Emekli hemşire, Kıvılcım ile 3 bin kilometreden fazla yolculuk yaptı